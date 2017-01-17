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Банк "Союз" назван одним из лидеров финансового рынка Кубани

Краснодарский филиал банка «Союз» назван победителем ежегодного краевого конкурса «Лидер финансового рынка Кубани» в номинации «Эффективная кредитная политика».

Конкурс «Лидер финансового рынка Кубани» проводится ежегодно администрацией Краснодарского края среди финансовых организаций, осуществляющих деятельность на территории региона. Главная его цель — определение организаций, деятельность которых лучше других удовлетворяет потребности краевой экономики в кредитных ресурсах, и имеет лучшее качество финансовых услуг. Жюри также оценивает вклад конкурсантов в социальную жизнь региона, качество работы с клиентами и деловую репутацию.

В этом году участниками конкурса, который проводится шестой год подряд, стали более 50 компаний, работающих на территории Краснодарского края. Его номинантами стали 12 банков, которые смогли наиболее полно реализовать поставленные губернатором Кубани задачи по развитию экономики края и повышению уровня жизни населения края.