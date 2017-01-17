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Филиал «Иркутский» Банка «Солидарность» с 16 января 2017 года приступил к осуществлению переводов через системы денежных переводов17 января 2017
Филиал «Иркутский» Банка «Солидарность» с 16 января 2017 года приступил к осуществлению переводов через системы денежных переводов:
- Золотая корона
- Contact
- Western Union
Ждем Вас по адресу филиал «Иркутский» ОАО КБ «Солидарность», г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40.
Задать дополнительные вопросы или получить консультацию Вы всегда можете по тел. (3952) 78-78-78.
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