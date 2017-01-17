Новости

15 000 платежей в одном реестре: Альфа-Банк автоматизирует отправку платежных поручений

Альфа-Банк значительно повысил удобство сервиса для корпоративных клиентов по проведению электронных платежей. Количество строк в одном реестре увеличилось с 2,5 до 15 тысяч. Это означает, что на исполнение в банк можно отправить практически любое количество платежей одновременно. Реестры экономят клиентам время и силы на подготовку сотен и тысяч платежных поручений в интернет-банке или импорт платежей из учетной системы. Эти рутинные операции банк предлагает автоматизировать.

Сервис предназначен для управления большими массивами платежей и не требуют сложной интеграции с банком. Клиент формирует реестр своих платежей по заданному шаблону, отправляет его на исполнение в банк и далее получает отчет. Все эти операции быстро и легко совершаются в интернет-банке. Как и платежные поручения, реестры подходят для любых платежей — внешних, внутренних, в пользу юридических, физических лиц, в бюджет. При этом платежи могут списываться как со счета отправителя реестра, так и по его поручению — со счетов участников схемы расчетов.

Также Альфа-Банк увеличил количество строк и в реестрах требований — с 2,5 до 15 тысяч. С помощью этого инструмента компании направляют в банк список требований к счетам своих контрагентов (дебиторов) в любых банках. Контрагенту через банк поступает требование (запрос) произвести платеж, он акцептует его, банк совершает перевод. Так реестры требований помогают клиентам управлять расчетами с контрагентами и минимизировать дебиторскую задолженность.

«Реестры имеют широкую область применения во всех отраслях и активно используются клиентами Альфа-Банка. К примеру, негосударственные пенсионные фонды при помощи данного сервиса выплачивают пенсии; страховые компании — контролируют платежи в свою пользу от агентов и выплачивают убытки по договорам страхования. Крупные клиенты Альфа-Банка на регулярной основе используют реестры для отправки больших объемов платежей всех типов. В рамках оптимизации управления расчетами реестры помогают отслеживать платежи всех компаний группы в одном реестре», — пояснил Вице-президент по Транзакционному бизнесу Альфа-Банка Денис Додон.

«Альфа-Банк всегда стремится предвосхищать ожидания клиентов, создавая удобные для их бизнеса решения. Сегодня мы фактически сняли любые ограничения по количеству платежей в реестре, что предоставляет новую свободу в использовании реестров для корпоративных клиентов Альфа-Банка», — отметил Руководитель по развитию Расчетных проектов Дирекции транзакционного бизнеса Альфа-Банка Петр Зубрицкий.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

По итогам первого полугодия 2016 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 33,3 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель — 22,0 млрд долларов США, совокупный капитал — 4,6 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2016 год составила 161 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2016 года в Альфа-Банке обслуживается около 277 тыс. корпоративных клиентов и 14 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 723 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты: Рэй Чарльз, Элтон Джон, Тина Тернер, Брайан Адамс, Эрик Клэптон, Стинг, Робби Уильямс, Уитни Хьюстон, Пол Маккартни, Марк Нопфлер и многие другие. В 2011 г. банк организовал на Воробьевых горах в Москве 4D-шоу всемирно известного Дэвида Аткинса, которое посетили свыше 800 000 зрителей. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.