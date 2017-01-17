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Альфа-Банк — букраннер №1 среди российских банков в 2016 году

Альфа-Банк стал букраннером номер один среди российских банков и четвертым среди мировых игроков на рынке синдицированного кредитования стран СНГ, по данным агентства Bloomberg.

В 2016 году Альфа-Банк организовал пять сделок по синдицированному кредитованию заемщиков в регионе в статусе букраннера с долей рынка 5,7%. По сравнению с 2015 годом доля рынка Альфа-Банка выросла на 1,3%. За год Альфа-Банк поднялся на две позиции в общем рэнкинге Bloomberg и занял 4-е место.

Рэнкинг Bloomberg отражает активность инвестиционных банков на рынке синдицированного кредитования России и стран СНГ с точки зрения объема и количества организованных сделок. При расчете учитываются синдицированные кредиты за отчетный период в регионе.

«В 2016 году Альфа-Банк укрепил свои позиции на рынке синдицированного кредитования. Это произошло благодаря устоявшейся положительной репутации Банка на рынке, эффективному взаимодействию между Банком и нашими клиентами, а также экспертизе нашей команды. В новом году будем стремиться удержать и развить это достижение. Мы ожидаем роста рынка синдицированного кредитования в 2017 году», — отметил Директор Отдела долгового капитала Альфа-Банка Алексей Чиркизьянов.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

По итогам первого полугодия 2016 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 33,3 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель — 22,0 млрд долларов США, совокупный капитал — 4,6 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2016 год составила 161 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2016 года в Альфа-Банке обслуживается около 277 тыс. корпоративных клиентов и 14 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 723 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты: Рэй Чарльз, Элтон Джон, Тина Тернер, Брайан Адамс, Эрик Клэптон, Стинг, Робби Уильямс, Уитни Хьюстон, Пол Маккартни, Марк Нопфлер и многие другие. В 2011 г. банк организовал на Воробьевых горах в Москве 4D-шоу всемирно известного Дэвида Аткинса, которое посетили свыше 800 000 зрителей. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.