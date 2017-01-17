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«АктивКапитал Банк» обновляет условия вкладов

С 16 января 2017 года ПАО «АК Банк» обновляет процентные ставки по вкладам «Снеговик» и «Новогодний».

По вкладу «Снеговик» максимальные ставки теперь составляют 9% годовых в рублях, 2% годовых в долларах США, 1,1% годовых в евро - такие ставки действуют для вклада на срок 395 дней. Вклад можно открыть и на другие сроки – 91 и 181 день. Ставка по рублевому вкладу «Новогодний» на срок 365 дней теперь составляет 8,75% годовых. Также этот вклад можно открыть в долларах США или евро. Полные условия вкладов размещены здесь.