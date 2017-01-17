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Житель Иркутской области едва не лишился автомобиля из-за микрозайма

Житель г. Усолье-Сибирское Иркутской области оформил 100 тыс. рублей займа, однако вовремя выплатить кредит не сумел. Сумма общей задолженности с учетом пени составила 300 тыс. рублей.

Представитель финансовой организации обратился в Усольский городской суд с иском о взыскании долга в полном объеме. Судом исковое заявление было удовлетворено, и на основании этого возбуждено исполнительное производство.

Приставы установили, что в собственности у неплательщика имеется автомобиль марки Toyota Wish, 2008 года выпуска, и арестовали автомобиль.

​​​​​​​Должнику разъяснили, что если он не оплатит долг в установленный законом срок, арестованное имущество будет изъято и передано на реализацию, а вырученные от его продажи денежные средства поступят на счет взыскателя.

За трое суток мужчина нашел необходимые средства и в полном размере погасил долг, пишет пресс-служба УФССП России по Иркутской области. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.