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Впервые в Иркутске оплата за покупку квартиры проведена банковской картой

Фото http://www.new-gorod.ru

Впервые в Иркутске оплата за покупку квартиры проведена банковской картой. Иркутянин приобрел квартиру стоимостью почти 2,5 млн. рублей у застройщика ОАО ФСК «Новый город», оплатив полную стоимость жилья через стандартный pos-терминал безналичной оплаты Сбербанка.

Пилотный проект, благодаря которому покупатели могут оплатить всю или часть стоимости квартиры банковской картой, запущен Сбербанком в конце 2016 года. Сегодня к проекту подключились 13 городов России. Если он будет успешным, Сбербанк распространит услугу на всю страну.

- В пилоте Сбербанка участвуют крупнейшие застройщики, в Иркутске - это компания ОАО ФСК «Новый город», - комментирует начальник отдела торгового эквайринга Иркутского отделения Сбербанка Сергей Алтынников. – Безналичный способ оплаты удобен и безопасен. Комиссии для покупателей отсутствуют, при этом им доступны все преимущества безналичного расчета банковской картой, в том числе и бонусы «СПАСИБО» от Сбербанка.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.