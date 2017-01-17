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В Иркутской области выявлены нарушения законодательства о закупках для муниципальных нужд

Прокуратура Нижнеилимского района Иркутской области проверила исполнение требований ФЗ №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Проверка показала, что аукционной комиссией администрации Нижнеилимского района до участия в электронном аукционе была незаконно допущена заявка участника, не соответствующая аукционной документации на выполнение работ по выборочному капитальному ремонту спортзала МОУ «Семигорская СОШ».

По результатам проверки, прокуратурой района в отношении 3 членов комиссии вынесены постановления о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 7.30 КоАП РФ, сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области.

Служба государственного финансового контроля Иркутской области рассмотрела постановления прокурора, виновным лицам назначен штраф. Члены комиссии с данными постановлениями Службы не согласились, обжаловали их в судебном порядке, однако Нижнеилимский районный суд оставлил их жалобы без удовлетворения.