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Каждый пятый вклад Сбербанка открывается забайкальцами без посещения офиса

Жители Забайкальского края за 2016 год открыли в Сбербанке свыше 13 тысяч онлайн–вкладов. Общая сумма размещенных на онлайн-депозитов средств составила 2,2 млрд. рублей.

- В прошлом году каждый пятый депозит забайкальцы открывали через интернет-банк, его мобильное приложение или устройства самообслуживания. Это количество в три раза превышает показатели предыдущего года, – комментирует заместитель управляющего Читинским отделением Сбербанка Владимир Александров.

Разместить средства в режиме онлайн можно на трех видах вкладов: «Сохраняй Онлайн», «Пополняй Онлайн» и «Управляй Онлайн», которые являются аналогами хорошо знакомых клиентам депозитов Сбербанка «Сохраняй», «Пополняй» и «Управляй». Открыть онлайн-вклад можно дистанционно, выбрав интересующий вид вклада и определив его параметры: валюта, размер вклада и срок его размещения. Управлять вкладами также можно без обращения в офис.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия).Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.