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Более 35 новостроек аккредитовано Сбербанком в Бурятии

Сбербанк продолжает аккредитацию строящихся жилых объектов компаний-застройщиков Республики Бурятии. Сейчас банком в городе Улан-Удэ аккредитовано почти 40 объектов недвижимости, находящихся на этапе строительства. В 2016 году список одобренных Сбербанком новостроек дополнили 16 новых жилых домов.

- Аккредитованные новостройки пользуются популярностью у клиентов банка, - рассказывает начальник сектора жилищного кредитования Бурятского отделения Сбербанк Инна Соломатина. – Прежде чем дать одобрение банк оценивает надежность застройщика, а также возводимый им объект недвижимости, поэтому аккредитация – это, своего рода, дополнительная гарантия для покупателя.

Прохождение процедуры аккредитации позволяет покупателям квартир в новостройках оформить кредит в Сбербанке по упрощенной схеме и часто на специальных условиях. В этом случае в качестве обеспечения по кредиту, как правило, принимается залог имущественных прав на объект.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru..