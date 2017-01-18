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Анатолий Песенников: «Мы изменили модель работы с малым бизнесом»

Негативный тренд в кредитовании малого бизнеса удалось преодолеть во втором полугодии 2016 года. Об этом сообщил на пресс-конференции председатель Байкальского банка Сбербанка Анатолий Песенников.

Фото А. Федорова

Бизнесмены Байкальского региона снова проявляют интерес к кредитованию. Если в первом полугодии 2016 года динамика корпоративного портфеля Байкальского банка Сбербанка снижалась, то во втором спрос на новые кредиты вернулся – как у крупных компаний, так и у малого бизнеса.

По итогам года банку удалось показать рост остатков срочных кредитов на 2,6%, до 173,9 млрд рублей.

По словам Анатолия Песенникова, повышение спроса связано не только со стабилизацией экономической ситуации, но и со смягчением условий кредитования.

«Основные наши усилия были направлены на предоставление льготных клиентов малому и среднему бизнесу по программе, реализуемой совместно с Корпорацией МСП, – рассказал он. – Программа предусматривает льготные ставки – от 9,6% для среднего бизнеса и от 10,6% – для малого».

В 2016 году среднему бизнесу по этой программе было предоставлено порядка 500 млн рублей. В работе, по словам председателя Байкальского банка Сбербанка, находятся заявки еще на 1,5 млрд рублей.

Спрос на кредиты со стороны малого бизнеса удалось увеличить не только благодаря льготному кредитованию, но и посредством улучшения выдачи кредитов Сбербанка. Сроки рассмотрения заявок и предоставления заемных средств значительно сократились.

«Мы изменили модель работы с малым бизнесом, – пояснил Анатолий Песенников. – Ушли от длительного рассмотрения заявок посредством анализа отчетности, которую нам предоставлял клиент МСБ. У нас появился такой продукт, как ‘Смарт-Кредитование’, когда мы анализируем движения денежных средств по расчетным счетам, открытым у нас, и делаем вывод о возможном лимите кредитования.

Проактивный лимит позволяет выдать кредит за один день. Благодаря этому нам удалось переломить негативную тенденцию по кредитованию малого бизнеса и пойти в рост».

По словам Анатолия Песенникова, пока корпоративные клиенты предпочитают брать заемные средства на пополнение оборотных средств. Тем не менее, по продуктам «Бизнес-Недвижимость» и «Бизнес-Инвест» в 2016 году также наблюдался рост.

«Доля долгосрочного кредитования в малом бизнесе составила 16%, увеличившись практически в два раза, – подчеркнул он. – Однако говорить о взрывном росте спроса на длинные деньги не приходится: пока потребность в оборотном кредитовании превышает потребность в инвестиционном».