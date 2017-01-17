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ИНК профинансировала установку бюста Героя России Андрея Шерстянникова в школе Усть-Кута

Иркутская нефтяная компания выделила средства на изготовление и установку бюста Героя России Андрея Шерстянникова в средней школе №6 Усть-Кута. Общеобразовательное учреждение носит имя героя с 1 сентября 2000 года.

По словам директора школы Александра Малышева, Андрей учился в школе с 1 по 10 класс. В 1993 году стал курсантом Санкт-Петербургского высшего зенитно-ракетного командного училища. 1 марта 2000 года при выполнении боевой задачи на территории Чеченской республики командир отделения 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского полка 76-й воздушно-десантной дивизии старший лейтенант Андрей Шерстянников погиб при выполнении боевой задачи.

В бою с многократно превосходящими силами бандформирований, будучи смертельно раненым, подорвал себя гранатой вместе с окружившими его боевиками.

За мужество и героизм был посмертно удостоен звания Героя России.

В 2015 году во время памятных мероприятиях, посвященных 15-летию подвига 6-й роты, бюст Андрея Шерстянникова был установлен в Смоленске на территории Военной академии войсковой противовоздушной обороны ВС РФ имени Маршала Советского Союза Александра Василевского.

Аналогичный памятный мемориал планируют открыть в школе, где учился Андрей, 1 сентября этого года. Бронзовый бюст будет изготовлен в Смоленской области.