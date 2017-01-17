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В Приангарье перед судом предстанет курьер, обвиняемый в мошенничестве

Вынесен обвинительный приговор жителю г. Ангарска Иркутской области, причастному к серии мошеннических действий.

В ходе следствия установлено, что 21-летний ангарчанин в поисках работы разместил свое резюме в интернете. На его объявление откликнулся мужчина и предложил работу курьера. В течение двух месяцев мужчина забирал деньги с адресов, которые называл ему «работодатель», и перечислял их на его счет. в В качестве зарплаты себе подозреваемый оставлял небольшой процент.

Догадался о том, что помогает мошенникам молодой человек только после того, как прочитал заметку о пострадавшей бабушке, от имени которой он недавно переводил деньги.

Пожилой женщине позвонили и сообщили о том, что внук якобы задержан сотрудниками полиции за совершение преступления и предложили за вознаграждение помочь избежать уголовной ответственности.

Тем не менее, после получений новой заявки, подозреваемый вновь отправился за деньгами, и все вырученные средства на этот раз оставил себе. Однако последний потерпевший запомнил внешность «курьера» и подробно описал его сотрудникам угрозыска. Подозреваемого задержали по месту проживания. Во время обыска в квартире были обнаружены деньги потерпевшего.

Материалы уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ "мошенничество", были направлены в Ангарский городской суд для рассмотрения, по существу, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.