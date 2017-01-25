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Кинотеатр, нотариус, проезд и ЖКХ. За что иркутяне платят меньше, чем другие сибиряки?

Иркутскстат провел анализ данных об уровне цен на услуги в шести городах Сибири.

Выяснилось, что дороже всего различные социальные услуги обходятся читинцам: из 36-ти видов учитываемых услуг 11 наиболее дорого обходятся жителям этого города. Так, в Чите отмечена максимальная цена модельной женской стрижки (644 рубля), установки пластиковых окон (14858 руб. за кв. м), общего анализа крови (404).

Плата за проезд в муниципальном и коммерческом автобусе для жителей Читы составляет 22 рубля, в пригородном поезде – 70 рублей, в купейном вагоне скорого фирменного поезда – 400 рублей за 100 км пути.

Так же именно в Чите высокие цены на услуги связи, стирку и химичистку.

А в Красноярске, к примеру, поездка по железной дороге оценивается соответственно в 30 и 284 рубля, хотя проезд на втобусе так же стоит 22 рубля.

Высокие цены на сервис отмечены так же Новосибирске, в декабре минувшего года 8 видов услуг. За ним следуют Красноярск (7), Улан-Удэ (6), Иркутск (4) и Кемерово(3).

Чита и Новосибирск, лидирующие по дороговизне сервиса, лишь однажды отметились минимальными тарифами: в столице Забайкалья это гостиницы (1261 руб. в сутки), а новосибирские женщины могут часто менять набойки (245 руб.). Для сравнения: те же услуги в Красноярске оцениваются в 2044 и 373 рубля.

Наиболее дешевыми услугами чаще других сибиряков пользуются кемеровчане (11 видов). По сравнению с другими сибирскими столицами в они меньше всего платят в парикмахерских, за жилье (включая наем), отопление и горячее водоснабжение, SMS-сообщения и установку пластиковых окон, за санаторные и отдельные медицинские услуги.

Иркутск, несмотря на самые дорогие в Сибири тарифы на отдельные услуги связи, посещение детских дошкольных учреждений и облицовку кафельной плиткой, 9 раз (как и Улан-Удэ) отметился минимальными тарифами.

В столице Приангарья самая низкая плата за проезд в городском транспорте (15 руб.) и в купейных вагонах скорых нефирменных поездов.

Иркутяне меньше других сибиряков отдают денег за просмотр кино – 189 рублей (в Кемерово он стоит 276 рублей), удостоверить завещание – за 1000 (как и в Улан-Удэ, тогда как в Красноярске – 2500, Новосибирске – 2972 руб.). Дешевле, чем в других городах, отдельные виды жилищно-коммунальных услуг. И традиционно дешевая электроэнергия – 97 рублей за 100 кВт.ч. Красноярцы платят «за свет» по 158 рублей, жители других городов – более 200 (в Улан-Удэ – 287 руб. за 100 кВт.ч).