Новости

Две иркутянки с помощью интернет-магазина обворовывали россиян

Фото: dsnews.ua

В Иркутске полицейские пресекли деятельность межрегиональной группы, участницы которой через Интернет продавали гражданам несуществующий товар.

В конце 2016 года в полицию города Благовещенска Амурской области поступило заявление от 35-летней местной жительницы с о мошенничестве, совершённом в отношении неё. Женщина рассказала, что она решила приобрести шубу по объявлению, размещённому в социальной сети «Одноклассники.ру». По просьбе автора объявления, покупательница перевела 23 тысячи рублей предоплаты . Не получив по истечении назначенного срока товар, женщина обратилась в полицию. Сыщики установили, что фиктивный магазин был создан в Иркутске, и обратились за помощью к коллегам из Приангарья.

Оперативниками были задержаны предполагаемые мошенники.

Ими оказались две 26-летние женщины, проживающих в Свердловском районе Иркутска. Установлено, что злоумышленницы в своих целях использовали излюбленную схему мошенников: они получали предоплату за обещанный несуществующий товар, а затем прекращали общение с клиентом. Весной 2015 года иркутянки создали в социальных сетях аккаунты магазинов по продаже одежды и добавили на их страницы фотографии различных модных моделей.

Для создания видимости широкой популярности своего ресурса, сообщницы с помощью специальной интернет-программы «накрутили» большое количество подписчиков, которые якобы приобрели у них одежду и оставили восторженные отзывы. На протяжении полутора лет «владелицам модных интернет-магазинов» поступали многочисленные заказы от покупателей, которые рассчитывали стать обладателями стильных дорогих нарядов и перечисляли аферисткам предоплату, пишет пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Жертвами иркутянок стали, как минимум, шесть граждан, в том числе жители Москвы, Амурской области, Удмуртии и других регионов страны.

В ходе обыска оперативники изъяли у подозреваемых несколько сотовых телефонов, десяток сим-карт и 15 банковских карт. По всем перечисленным фактам возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «мошенничество». Полицейские располагают также информацией о том, что на счету одной из задержанных более сорока подобных имущественных противоправных деяний. Сейчас эти сведения проверяются следственными органами.