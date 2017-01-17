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Катерина Сутурина стала победительницей конкурса «Зимняя сказка» от Ростелекома

Катерина Сутурина стала победительницей конкурса «Зимняя сказка», который проводил Иркутский филиал «Ростелеком» в социальных сетях с 14 декабря 2016 года по 14 января 2017 года. Второе место у Юлии Тимоховой, третье заняла Анна Пензина. Призы зрительских симпатий за креатив и творчество достаются Александру Бурыкину, Артему Подшивалову, Елена Ткач, Александре Негриенко (Муриной) и особый приз – Татьяне Труновой. Наибольшее число работ, 158, прислали пользователи соцсетей «Одноклассники» и «В Контакте» https://ok.ru/rostelecom.irkutsk и https://vk.com/rostelecom.irkutsk

Для участия в конкурсе предлагалось нарисовать и разместить в социальных сетях с хэштегами #дружныйинтернет #РостелекомНовыйГод рисунок, картину, открытку с новогодним сюжетом, который будет выполнен из цифр кода региона Иркутской области – 3 и 8, и их элементов. Рисунок мог быть выполнен, как с использованием компьютерной графики, так и «от руки» - в творчестве ограничений не было.

«Мы с удовольствием отмечаем, что творческий конкурс нашел отклик у пользователей социальных сетей. Несмотря на то, что у него была довольно сложная механика, работы были интересные и выполненные в совершенно разных стилях», – отметил директор Иркутского филиала Юрий Тиман.

«Ростелеком» регулярно проводит творческие конкурсы среди пользователей интернета.

Напоминаем, что уточнить техническую возможность подключения, оставить заявку на подключение и получить любую другую информацию об услугах компании можно на сайте rt.ru, по единому бесплатному телефону 8-800-100-0-800, а также в офисах продаж и обслуживания «Ростелеком»

Иркутский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое действует на территории Иркутской области. Филиал находится в административном и функциональном подчинении Макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» («Ростелеком – Сибирь»), созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком».

ПАО «Ростелеком» (www.rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,2 млн, а платного ТВ «Ростелекома» - более 9,2 млн пользователей, из которых свыше 4,0 миллионов смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

Выручка Группы компаний за 9 месяцев 2016 г. составила 217,0 млрд руб., OIBDA достигла 72,4 млрд руб. (33,4% от выручки), чистая прибыль - 8,7 млрд руб.

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, а также агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”.