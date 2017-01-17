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Александр Битаров: Надо определить якорного инвестора для аэропорта в Иркутске, возможно, их будет несколько

Решить вопрос строительства нового аэропорта и реконструкции старого в Иркутске можно только при помощи инвесторов. Об этом заявил сегодня во время пресс-конференции первый заместитель Губернатора – Председатель Правительства Иркутской области Александр Битаров.

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– Речь идет о сумме в размере 20 млрд рублей: 4-5 млрд необходимы на строительство дополнительного здания аэровокзала в действующем аэропорту, и 15-16 млрд – это вложения в новый аэропорт. Сейчас проводятся предварительные переговоры с компанией «Новапорт» по совместному развитию иркутского аэропорта – не только старого, но и строительству нового. При этом еще раз подчеркну: никто не планирует продавать аэропорт. Это жесткая позиция Губернатора и Правительства, – сказал Александр Битаров.

Председатель Правительства сообщил, что сейчас продолжается работа по созданию совместной проектной организации. Одновременно с этим ведутся переговоры с потенциальными инвесторами, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

– Надо определить якорного инвестора, возможно, их будет несколько. Государство вкладывает средства только во взлетно-посадочную полосу, все остальное должны сделать область и инвесторы, – подчеркнул Александр Битаров.