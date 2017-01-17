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Причины отказа платить по кредитному долгу – новые тенденции 2017 года

С начала года при общении с должниками появилась новая тенденция. Клиенты прежде чем начать конструктивный диалог просят подтверждение, что агентство состоит в реестре ФСПП. Как правило, называется номер регистрационного свидетельства. Только после этой информации должник соглашается продолжить диалог.

«СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН» провела опрос среди должников-физических лиц на тему: «По какой причине Вы пропустили очередной платеж по ранее взятому кредиту?».

Наиболее популярным ответом среди респондентов по-прежнему остается жалоба на ухудшение финансового положения (60%). Данный показатель несколько увеличился по сравнению с прошлым годом – в первую очередь за счет того, что в преддверии новогодних праздников граждане совершали существенные траты и многие из них не смогли правильно распланировать свой бюджет.

Около 28% должников при разговоре со специалистом по взысканию ссылаются на потерю работы (второй по популярности ответ).

Однако наиболее интересным ответом стала ссылка на то, что работающее с должником коллекторское агентство находится «вне реестра» - 4%. Напомним, что Федеральная служба судебных приставов (ФССП), которая в конце декабря стала надзорным органом за коллекторами, включила в реестр лишь 10 компаний. В середине января в реестр вошли еще 16 агентств. Учитывая довольного широкое распространение в СМИ этой информации большинство должников взяло эту информацию на вооружение и активно ее использует, чтобы избежать оплаты по долгу.

Одновременно с этим резко снизилась доля тех, кто отказывается общаться с коллекторами – основная причина вступление в силу профильного закона. Таким образом, теперь уже невозможно ставить под сомнение правовые действия по взысканию задолженности.