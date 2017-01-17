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ФГ БКС запустила сервис удаленного открытия счета, доступный всем жителям России

БКС Брокер успешно запустил систему удаленного открытия счета без необходимой ранее регистрации на портале госуслуг. На текущий момент сервисом могут воспользоваться новые клиенты компании из любого региона России.

Все, что теперь требуется для открытия брокерского счета в БКС – это заполненная на сайте broker.ru анкета, приложенная к ней скан-копия основной и регистрационной страниц общегражданского паспорта и 10 минут свободного времени.

Клиенты проходят идентификацию удаленно, через Единый сервис упрощенной идентификации на базе СМЭВ (входящий в состав «Электронного правительства» контур, в рамках которого органы власти обмениваются данными при оказании госуслуг).

Через СМЭВ сервис оперативно запрашивает всю информацию в ФМС, ФНС, Пенсионном фонде и других ведомствах. После этого счет клиента регистрируется на бирже. Все документы клиент подписывает с помощью СМС, тем самым экономя время и средства на поездку в офис.

«Когда стало возможно открывать счета через регистрацию на портале госуслуг, это уже воспринималось как значительный шаг к тому, чтобы богатые возможности фондового рынка стали по-настоящему доступны населению, однако технология открытия счета в БКС, которую мы запускаем сейчас, доступна всем совершеннолетним жителям РФ, а не только тем, у кого есть профиль в госуслугах. Находясь на переднем краю технологической эволюции фондового рынка, БКС продолжает внедрять решения, которые призваны делать работу с ценными бумагами все более удобной и эффективной», - прокомментировал запуск сервиса управляющий директор БКС Брокер Андрей Алетдинов.