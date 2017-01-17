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Более 42 млрд рублей инвестиций направит ВСЖД на развитие инфраструктуры в 2017 году

Объем инвестиционной программы Восточно-Сибирской железной дороги в 2017 году составляет 42,8 млрд рублей. Это на 7,8% превышает показатель 2016 года.

В числе ключевых объектов инвестиционной программы Восточно-Сибирской магистрали в наступившем году обозначены: строительство 27-квартирного жилого дома на станции Коршуниха, техническое перевооружение тяговых подстанций, автотрансформаторных пунктов, реконструкция ряда объектов (станции Тайшет, административно-бытового комплекса на станции Зима, восьми мостов) и строительство трех разъездов. К концу года намечено окончание проходки второго Байкальского тоннеля.

В 2016 году объем инвестиционной программы ВСЖД составлял 39,5 млрд рублей. Тогда были введены в эксплуатацию перегоны Предленский – Чудничный, Чудничный – Звездная, Таксимо – Лодья с обустройством разъезда Лодья. Заканчивается укладка вторых путей на перегоне Сакукан – Салликит. На станции Коршуниха-Ангарская введен в эксплуатацию пункт технического обслуживания локомотивов. В Усть-Илимске открыто новое эксплуатационное локомотивное депо.

Выполнение инвестиционной программы в полном объеме позволит значительно увеличить пропускную способность Восточно-Сибирской магистрали и существенно увеличить вес поездов.