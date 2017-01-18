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Безопасность во время Крещения на заливе Якоби будут обеспечивать два экипажа иркутских спасателей

Подготовка к православному празднику Крещения Господня идет в Иркутске. Традиционно праздничная Иордань возводится на заливе Якоби. Мероприятие начнется в 10 утра 19 января Крестным ходом от храма Александра Невского до водохранилища в районе улицы Якоби. Затем архиепископ Иркутский и Ангарский Вадим проведет праздничный молебен и освещение воды. После этого все желающие смогут принять омовение и набрать святой воды. Как идет подготовка к празднику сегодня проверил мэр города Иркутска Дмитрий Бердников.

По словам заместителя мэра – главы Свердловского округа Светланы Колотовкиной, на берегу залива проведена расчистка подъездных путей, подготовлено три площадки для парковки личного автотранспорта. Для предотвращения выезда автомобилей на лед вдоль береговой линии силами МУП «Автодор» сооружена снеговая насыпь. Для обеспечения безопасности дорожного движения 19 января на подъездах к заливу и непосредственно у Иордани будут дежурить экипажи ГИБДД. Помимо этого, в охране общественного порядка будут задействованы более 100 полицейских. Непосредственно на льду во время омовения и забора воды безопасность будут обеспечивать два экипажа аварийно-спасательной службы города Иркутска и сотрудники МЧС.

Как рассказал архитектор проекта Вадим Семенов, в этом году будет подготовлено четыре проруби для купания и отдельная зона для забора воды. Для удобства горожан на берегу залива будут работать пункты торговли горячими напитками и бутербродами. Мероприятие продлится до 24 часов 19 января. После этого, в целях безопасности, проруби будут засыпаны снегом.

Как сообщил начальник ГИБДД по городу Иркутска Илья Подвойный, планируется ограничение движения автотранспорта по улице Якоби на время прохождения Крестного хода (ориентировочно с 10:00 до 12:00). Кроме этого, в зависимости от интенсивности движения, в период с 18:00 до 21:00 возможно изменение движения на одностороннее: по ул. Якоби по направлению к ул. Аносова; по ул. Мухиной по направлению к ул. Захарова.

Глава города Дмитрий Бердников отметил, что главная задача всех служб – обеспечить безопасность горожан. По поручению мэра в местах несанкционированных купаний на водоемах города будут выставлены экипажи аварийно-спасательной службы города Иркутска и полиции, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.