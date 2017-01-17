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Доллар обновил минимумы года

На валютной секции, на фоне роста цен на нефть, российский рубль уверенно укрепляется по отношению к основным мировым валютам. Так, к середине дня доллар теряет порядка 1,1%, опустившись до 59,2 рубля, евро снижается на 0,3%, торгуясь в районе 63,3 рубля. Отметим, что доллар уверенно закрепился ниже сопротивления на уровне 60 рублей. Все попытки его отыграть пока оказались неудачными, а «медведям», на фоне стабильной ситуации на рынке энергоносителей, удается сохранять инициативу, в результате чего доллар торгуется у годовых минимумов. В текущей ситуации мы не исключаем дальнейшего снижения курса американской валюты и возможности достижения ею отметки 57 рублей.

Богдан Зварич, аналитик инвестиционного холдинга «ФИНАМ»