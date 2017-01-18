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Примсоцбанк увеличил максимальный размер ипотечного кредита для военнослужащих – участников НИС

Максимальная сумма льготного военного ипотечного кредита в Примсоцбанке увеличена до 2,7 млн рублей

В конце прошлого года Примсоцбанк объявил о существенном увеличении максимального размера ипотечного кредита для военнослужащих – до 2,1 млн рублей. Однако уже сегодня данная сумма может быть дополнительно увеличена, по решению участника НИС, на сумму до 600 тысяч рублей за счет средств целевого жилищного займа (ЦЖЗ), оставшихся после оплаты первоначального взноса (1,4 млн руб).

Стоит отметить, что ставка на военную ипотеку в Примсоцбанке остаётся одной из самых низких на рынке ипотечного кредитования и составляет 11,5 % годовых. Минимальный первоначальный взнос – от 20% стоимости недвижимости, при этом по желанию клиента допускается оплата первоначального взноса только средствами целевого жилищного займа, без привлечения собственных средств.

Более подробную информацию об условиях программы «Военная ипотека» и других ипотечных программах можно получить на сайте Банка, в любом отделении Примсоцбанка. и по номеру Единого Контактного Центра 8-800–200–42-02.

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» (лицензия ЦБ РФ N2733) основан 4 марта 1994 года – российский универсальный банк, один из лидеров банковской сферы Дальнего Востока. В состав акционеров Банка входит Европейский банк реконструкции и развития. В рейтинге крупнейших банков России, по данным портала Banki.ru, Примсоцбанк занимает 116 место по ключевым показателям деятельности. Филиальная сеть Примсоцбанка насчитывает 54 точки присутствия в 24 населенных пунктах России, в том числе 7 филиалов в Приморском, Хабаровском, Камчатском крае, Омской, Челябинской, Иркутской, Свердловской области, Москве и Санкт-Петербурге.