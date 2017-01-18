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Связь-Банк нарастил оборот по эквайрингу за 2016 год до 4,8 млрд рублей

В 2016 году Связь-Банк нарастил оборот по эквайрингу до 4,8 млрд рублей и превысил показатель 2015 года в 2 раза.

В настоящее время на обслуживании Связь-Банка находится более 3000 POS-терминалов. Банк предлагает клиентам торговый, мобильный и интернет-эквайринг. Торгово-сервисные предприятия могут принимать к оплате карты платежных систем «Мир», VISA, MasterCard, Union Card, JCB, Diners Club International, American Express.

Клиенты Банка по эквайрингу получают круглосуточную поддержку, полную безопасность проведения платежей в соответствии с стандартами PCI DSS, индивидуальную тарификацию, современные кассовые решения, подключение собственного оборудования и удобную отчетность.

В 2017 году Банк планирует подключить до 2000 новых POS-терминалов торгово-сервисных предприятий и продолжить наращивать оборот. Основной фокус будет сделан на развитие интернет-эквайринга, а также на продвижение торгового и мобильного эквайринга для малого и среднего бизнеса.