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ВТБ продолжает сотрудничество с ГУП «ТЭК СПб»

По итогам открытого аукциона банк ВТБ предоставил ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» кредитные ресурсы в форме возобновляемых кредитных линий в размере объеме 2,5 млрд рублей сроком на один год. Средства предназначены для пополнения оборотных средств и погашения привлеченных обязательств.

Заместитель президента - председателя правления ВТБ Валерий Лукьяненко отметил: «Поддержка стратегически важных и социально значимых предприятий коммунального сектора является одним из ключевых направлений работы ВТБ. Сотрудничество банка с ведущими компаниями ЖКХ носит долговременный характер и обеспечивает лидирующие позиции ВТБ в обслуживании клиентов государственного сектора».

ДЛЯ СПРАВКИ:

Государственное унитарное предприятие «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» — одна из ведущих теплоэнергетических компаний Северо-Запада. Доля предприятия на петербургском рынке тепловой энергии составляет около 48%. Предприятие отапливает и снабжает горячей водой порядка 14200 домов Петербурга, в которых живет около 2,5 млн. горожан. Среди абонентов компании — жилые дома, здания социально-бытового назначения: больницы, школы, детские сады, многочисленные производственные объекты.