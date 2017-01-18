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Сбербанк примет участие в Давосском форуме

Делегация Сбербанка во главе с Президентом, Председателем Правления Германом Грефом примет участие в ежегодном саммите Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.

19 января Сбербанк проведёт на форуме деловой завтрак на тему «Как оседлать волну: лидерство в эпоху технологической революции». Каким образом сохранить эмпатию и вовлечённость сотрудников в контексте 9-й волны информационной революции? Как должна меняться модель управления персоналом в компаниях, государственных организациях и разного рода сообществах? В центре дебатов — изменения, которые ждут нас в этой сфере через 5–10 лет. Начало дискуссии — 9.30 по московскому времени.

Кроме того, 19 января Герман Греф выступит на сессии «Формирование национальной digital-стратегии». Участники мероприятия обсудят вопрос, как национальные digital-стратегии могут помочь странам воспользоваться возможностями в области передового развития. Начало — 12:45 по московскому времени.

С 2008 года Сбербанк является стратегическим партнером ВЭФ. В 2009 году Герман Греф вошёл в состав Международного делового совета форума, а в 2011 году избран в совет директоров ВЭФ.

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 135 млн физических лиц и более 4 млн предприятий в 20 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.

Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.