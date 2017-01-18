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Иркутским бизнесменам презентуют онлайн-сервис для привлечения финансирования

В Иркутске 25 января пройдет презентация инновационного инструмента для собственников бизнеса и руководителей высшего звена. Ньютон Финанс - это онлайн-сервис для привлечения финансирования.

Система поможет вам значительно ускорить и упростить поиск инвестиций и регулярно привлекать их на более выгодных условиях. Вы получите доступ ко множеству инвесторов со всей страны. Сервисом Ньютон Финанс уже пользуются десятки институциональны х и частных инвесторов, которые готовы вкладывать деньги в развивающийся бизнес, и с каждым днем их число растет.

О том, как именно это работает, посетители презентации узнают из первых рук. Основатель проекта Владимир Черкасов расскажет о принципах работы Ньютон Финанс, поможет зарегистрировать ся и разобраться в системе, а также ответит на вопросы и лично пообщается с каждым участником.

Презентация состоится 25 января в 10:00 в ресторан «Арлекино» на Красногвардейско й, 20/2.