Иркутским бизнесменам презентуют онлайн-сервис для привлечения финансирования

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Иркутским бизнесменам презентуют онлайн-сервис для привлечения финансирования18 января 2017
В Иркутске 25 января пройдет презентация инновационного инструмента для собственников бизнеса и руководителей высшего звена. Ньютон Финанс - это онлайн-сервис для привлечения финансирования.
Система поможет вам значительно ускорить и упростить поиск инвестиций и регулярно привлекать их на более выгодных условиях. Вы получите доступ ко множеству инвесторов со всей страны. Сервисом Ньютон Финанс уже пользуются десятки институциональны
О том, как именно это работает, посетители презентации узнают из первых рук. Основатель проекта Владимир Черкасов расскажет о принципах работы Ньютон Финанс, поможет зарегистрировать
Презентация состоится 25 января в 10:00 в ресторан «Арлекино» на Красногвардейско
Записаться заранее можно на сайте мероприятия.