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Ветерана войны из Иркутска защитили от звонков коллекторов

87-летний иркутянин, ветеран Великой Отечественной войны, пожаловался приставам Приангарья на ежедневные звонки от представителей ООО «АктивБизнесКоллекшн».

По его словам, уже несколько месяцев они звонят ему с требованием оплатить долг его дочери, с которой он давно не общается и которая при оформлении кредита указала в документах номер телефона своих родителей.

Судебные приставы выяснили, что ООО «АктивБизнесКоллекшн» зарегистрирована в Москве и входит в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности. В результате телефонных переговоров номер мобильного устройства потерпевшего исключили из базы данных коллекторского агентства, сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.