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В Иркутской области восстановлены права бизнесмена на приватизацию арендуемого офиса

К Уполномоченному по правам предпринимателей в Иркутской области обратился руководитель компании из Нижнеудинска, которому местная власть отказала в реализации права преимущественного выкупа.

Предприниматель рассказал, что первый договор аренды муниципального помещения площадью 105 квадратов был заключен в 2008 году. Бизнесмен платил немалые деньги за пользование зданием. Очередной договор был продлен еще на пять лет. Срок его действия должен был закончиться 31 декабря 2016 года, однако за несколько месяцев до этого компания обратилась в администрацию с заявлением о приобретении арендуемых помещений в собственность в соответствии с федеральным законодательством.

Администрация отправила предпринимателю уведомление о прекращении договора аренды. До пятого января 2017 года компания должна была освободить помещение.

Уполномоченный обратился в прокуратуру Иркутской области с просьбой провести проверку по данному факту. В результате обнаружились нарушения со стороны администрации города. По мнению Нижнеудинской межрайонной прокуратуры, местная власть необоснованно отказала предпринимателю в реализации права преимущественного выкупа. Ведомство внесло мэру Нижнеудинска представление об устранении выявленных нарушений, чтобы предприниматель мог реализовать право преимущественного выкупа, сообщают в аппарате аппарате бизнес-омбудсмена в Иркутской области. Кроме того, сотрудники прокуратуры помогли предпринимателю составить заявление в Арбитражный суд Иркутской области о признании действий администрации Нижнеудинска незаконными.