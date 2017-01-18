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В Иркутской области осуждена группа «черных лесорубов»

Фото: k1news.ru

Приговором Осинского районного суда от 17.01.2017 четверо жителей района осуждены за нелегальную рубку леса в составе организованной преступной группы. Как установлено следствием и судом, преступная группа действовала на территории района с апреля по май 2016 г.

За этот период они провели 3 незаконных рубки леса в крупном и особо крупном размерах на территории Осинского лесничества. Общий ущерб от действий преступной группы превысил 400 тысяч рублей.

Для совершения преступлений участники группы использовали автомобиль «УАЗ», бензопилы, трактор ДТ. В целях конспирации все рубки проходили ночное, ранее утреннее время суток, участники группы отслеживали подъездные пути к местам рубок с целью предупреждения соучастников о рейдах.

Деятельность преступной группы была пресечена полицейскими в мае 2016 г., когда ее участники были задержаны, а впоследствии помещены под стражу по решению районного суда.

В ходе расследования уголовного дела, под тяжестью неопровержимых доказательств обвиняемые полностью признали свою вину, активно сотрудничали с органами следствия.

Приговором суда участникам преступной группы лишены свободы условно на срок от 2 лет 6 месяцев до 3 лет с назначением испытательных сроков. Также судом удовлетворен иск прокурора Осинского района о взыскании с осужденных ущерба, причиненного незаконными рубками, сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области.

Приговор суда в законную силу не вступил.