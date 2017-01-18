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Вместо 85 тысяч рублей выигрыша, жительница Приангарья потеряла 50 тысяч рублей

В начале января в полицию поступило обращение местного жителя о том, что с его банковской карты неизвестные списали 8 тысяч рублей. При выяснении обстоятельств преступления сотрудники полиции установили, что накануне потерпевший распивал спиртные напитки в компании малознакомых молодых людей. Один из компании воспользовался нетрезвым состоянием своего собутыльника, чтобы посредством услуги «мобильный банк» перевести его деньги себе. По факту хищения возбуждено уголовное дело.

Во втором случае жертвой мошенников стала жительница Саянска, по доверчивости потерявшая крупную сумму денег. Женщине позвонил неизвестный, сообщивший, что, по итогам специальной акции, она выиграла 85 тысяч рублей.

Для получения выигрыша женщине предложили набрать определённую комбинацию цифр на любом банкомате города. После того, как потерпевшая выполнила все рекомендации «организаторов акции», с её карты сняли 50 тысяч рублей.

Лишь через несколько дней потерпевшая решила обратиться в полицию. По факту мошенничества следственными органами проводится проверка.

Также на кануне в отдел полиции обратился 75-летний житель Саянска с заявлением о том, что из его квартиры украли 10 тысяч рублей и что в этом он подозревает своего 43-летнего соседа. Правохранители установили, что сосед часто заходил в гости к пенсионеру. Во время последнего своего визита мужчина нашёл тайник, где хранил свои сбережения хозяин жилища, и незаметно зарал деньги. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту кражи, предусмотренной частью 2 статьи158 УК РФ, сообщают в пресс-службе ГУ МВД Россиипо Иркутской области.