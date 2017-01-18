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Инфляция в Иркутской области по итогам 2016 года составила 6,8%

В течение 2016 года цены на потребительском рынке Приангарья выросли на 6,7%. При этом продукты питания подорожали на 4,2%, платные услуги населению – на 3,1%. Наиболее существенно выросли цены на непродовольственные товары – на 10,1%, алкогольные напитки – на 7,2%, сообщает Иркутскстат

Из всех видов сервиса наиболее заметно подорожали посреднические и прочие услуги (на 18%), обрядовые и услуги физической культуры и спорта (на 12-13%). Скромным было повышение цен на правовом поприще и в сфере связи (на 0,5-1,2%).

Чуть дешевле, чем годом ранее, стали услуги образования (на 0,8%). Санаторно-оздоровительный и банковский сервис за это время подешевел на 7-10%, а зарубежный туризм, в связи с высоким курсом валюты – на 17%.

Цены росли и в производственной сфере. Ценовой аппетит сельхозпроизводителей был небольшим, их продукция стала дороже на 2,1%. Строительные организации Иркутской области приобретали стройматериалы и топливно-энергетические ресурсы на 9,4% дороже, чем в декабре 2015-го. Грузоперевозки подорожали в среднем на 6,3%. Тарифы на доставку грузов по автодорогам в течение года выросли на 1%. Водный и железнодорожный транспорт увеличили тарифы на 7,5-7,7%, воздушный – на 9,5%.

В промышленном производстве уровень цен вырос на 5,9%. При этом продукция, поставляемая на внутренний рынок, подорожала на 4,4%, а отгруженная на экспорт – на 9,6%.

Максимальный рост зафиксирован на предприятиях по добыче и обогащению железных руд (в 1,7 раза). В производстве молочных продуктов, масел и жиров, резиновых и пластмассовых изделий, в целлюлозно-бумажном производстве цены выросли на 10-13%, на предприятиях, добывающих нефть и газ, - на 18%, в производстве цемента, извести и гипса, кормов для животных – на 20-23%.

Снижение цен – явление редкое и, как правило, малозаметное. Но в производстве электрооборудования цены по сравнению с декабрем 2015г. снизились на 21%.