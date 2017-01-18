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Более 2000 жителей Якутии пользуются онлайн-копилкой Сбербанка

Сервис «Копилка», внедренный в «Сбербанк Онлайн» в прошлом году, пользуется популярностью у жителей Якутии. «Копилка» помогает пользователю накопить желаемую сумму на своем счете, автоматически перечисляя денежные средства по заданному алгоритму со счета банковской карты на сберегательный счет или пополняемый депозит. На сегодняшний день «Копилку» подключили более 2000 жителей Якутии.

- Сервис «Копилка» – это, по сути, современный электронный аналог обычной копилки, помогающий накопить деньги, - комментирует менеджер по продажам и сопровождению платёжных сервисов Якутского отделения Сбербанка Михаил Немечкин. - Переводы в «Копилку» можно осуществлять с любой дебетовой карты Сбербанка. Для накопления средств клиент может выбрать один из трех вариантов: направлять на счет определенный процент от всех расходов по карте (покупок, переводов, снятия средств в банкомате), переводить определенную часть от зачислений на счет карты, либо с заданной периодичностью направлять в «Копилку» фиксированную сумму.

Подключить сервис «Копилка» клиенты могут самостоятельно в интернет-банке «Сбербанк Онлайн» или с помощью консультантов в офисе банка.