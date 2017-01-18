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ВТБ Капитал провел деловой завтрак в рамках Всемирного экономического форума в Давосе

18 января состоялся ежегодный деловой завтрак ВТБ Капитал с участием международных и российских инвесторов. Темой мероприятия стало «Оживление экономик. Восстановление доверия», модератором выступила ведущая телеканала CNN Бекки Андерсон.

Во встрече приняли участие Ольга Голодец, заместитель председателя Правительства Российской Федерации, Айван Глазенберг, генеральный директор Glencore, Рустам Минниханов, президент Республики Татарстан, Сергей Горьков, Председатель Внешэкономбанка, Наиль Маганов, генеральный директор Татнефти, Луиза Тодини, президент Poste Italiane, Дмитрий Пумпянский, председатель совета директоров ТМК - всего свыше 70 человек, среди которых были представители государственной власти, крупнейшие международные и российские компании и ведущие инвесторы из более чем 20 стран мира.

В рамках открытой дискуссии участники обсудили наиболее важные макроэкономические и финансовые вопросы и проанализировали текущие экономические и структурные изменения. Участники мероприятия уделили особое внимание инициативам, которые способствуют ускорению роста мировой экономики, а также затронули вопросы доверия между странами, и локально - населением, государственной властью, частным сектором.

Алексей Яковицкий, Генеральный директор ВТБ Капитал, сказал: «Учитывая постоянно меняющийся макроэкономический и геополитический фон, такие встречи, как деловой завтрак ВТБ Капитал, приобретают всю большую значимость и содействуют продвижению инвестиционных возможностей и созданию доверительных отношений между российским бизнесом и международным инвестиционным сообществом. В этом году руководители крупных компаний, представители государственной власти, иностранные инвесторы поделились своим мнением о перспективах мировой экономики и факторах, которые могут способствовать ее росту. Мы уверены, что обсуждение наиболее значимых вопросов глобальной мировой повестки в интерактивном формате будет и в дальнейшем привлекать интерес со стороны лидеров бизнеса и инвесторов».

ВТБ Капитал выступает организатором встреч с инвесторами и представителями Правительства РФ в рамках Всемирного экономического форума в Давосе начиная с 2012 года.

АО ВТБ Капитал, Инвестиционный бизнес Группы ВТБ, является одним из трех стратегических направлений бизнеса Группы ВТБ, наряду с корпоративным и розничным. С момента создания в 2008 году ВТБ Капитал принял участие более чем в 620 сделках на рынках долгового и акционерного капитала, что позволило привлечь в экономику России и стран СНГ инвестиции на сумму свыше 242 млрд долларов США.

ВТБ Капитал предлагает полный спектр инвестиционно-банковских продуктов и услуг как российским, так и международным клиентам, фокусируя свою деятельность на организации выпусков долговых и долевых ценных бумаг, развитии бизнеса прямых инвестиций, проведении торговых операций, управлении активами, предоставлении клиентам консультационных услуг по сделкам на рынках капитала в области слияний и поглощений в России и за ее пределами.