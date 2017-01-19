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Сноубординг или сёрфинг: что этой зимой обойдется дешевле?19 января 2017
Туристический поисковик KAYAK.ru сравнил все затраты — от проживания до аренды оборудования — по наиболее популярным среди россиян направлениям для сноубординга и сёрфинга и выяснил, на чем дешевле научиться кататься этой зимой.
Болгария — самый выгодный вариант для сноубордистов
По данным исследования этой зимой два болгарских лыжных направления — Банско и Боровец — оказались самыми недорогими для тех, кто хочет насладиться зимними видами спорта. Неделя проживания в этих городах в отеле 3 или 4 звезды, включая местные услуги, обойдётся туристам в 31 717 и 42 140 рублей соответственно. Затраты на месте – одни из самых низких в рейтинге. В целом же, за неделю в Болгарии можно научиться кататься на сноуборде за 60 658 и 61 865 рублей. Помимо низких цен, болгарские курорты могут похвастаться развитой инфраструктурой и отличными трассами для катания как для новичков, так и для опытных спортсменов. Отсутствие языкового барьера является еще одним преимуществом болгарских лыжных направлений, поскольку представители местного населения зачастую свободно говорят по-русски.
Зимние курорты Швейцарии и Австрии, напротив, оказались самыми дорогими: за неделю, проведенную в Гриндельвальде или Лехе, путешественникам из России придется заплатить 168 132 и 171 879 рублей соответственно.
Недельный отдых на самых доступных лыжных курортах
|
|
Направление
|
Отель*
|
Аренда сноуборда**
|
Дневной ски-пасс***
|
Урок с инструктором по сноубордингу****
|
Напиток apres-ski*****
|
Общая стоимость
|
1
|
Банско, Болгария
|
31 717
|
9 882
|
11 712
|
6 822
|
525
|
60 658
|
2
|
Боровец, Болгария
|
42 140
|
4 758
|
10 980
|
3 462
|
525
|
61 865
|
3
|
Берхтесгаден, Германия
|
55 279
|
8 448
|
9 216
|
10 224
|
612
|
83 779
|
4
|
Канацеи, Италия
|
87 451
|
7 680
|
18 432
|
10 632
|
612
|
124 807
|
5
|
Шамони, Франция
|
104 216
|
7 680
|
19 584
|
12 267
|
612
|
144 359
|
6
|
Гриндельвальд, Швейцария
|
118 713
|
23 040
|
11 904
|
13 332
|
1 143
|
168 132
|
7
|
Лех, Австрия
|
124 152
|
16 512
|
19 968
|
10 224
|
1 023
|
171 879
*Средняя цена на двоих за недельное проживание в отеле 3-4 звезды (включая налоги и сборы)
** Средняя цена в рублях на 6 дней
*** Средняя цена в рублях на 6 дней
**** Средняя цена в рублях за 3 урока с инструктором
****** Средняя цена в рублях за 3 напитка apres-ski
Марокко и Вьетнам — лучше направления для сёрферов
Отличные новости для тех, кто предпочитает солнечные дни и водные виды спорта. По данным исследования научиться кататься на сёрфе этой зимой дешевле, чем освоить сноуборд. Марокканский Агадир, а также вьетнамские Муйне и Нячанг стали самыми доступными направлениями для покорителей волн: 25 883, 36 541 и 38 863 рубля стоит недельное проживание в этих городах, включая местные услуги. Агадир придется по вкусу всем, особенно новичкам. За высокими волнами сюда следует лететь в период с октября по март. Нячанг с 7-метровым пляжем, огибающим бухту, — еще одно недорогое направление для россиян.
Испанские и южно-африканские курорты оказались дороже дальних азиатских направлений. Цены на отдых на острове Лас-Пальмас-Де-Гран-Канария и в Сан-Себастьяне оказались на отметке в 51 279 и 55 590 рублей за недельное проживание, включая цены за местные услуги. При этом, испанские прибрежные воды считаются одними из самых лучших для сёрфингистов. Интересно, что самое дорогое направление в рейтинге для обучения сёрфингу — Дурбан в Южной Африке (57 570 рублей) — оказалось значительно дешевле самых доступных болгарских горнолыжных курортов.
Недельный отдых на самых доступных курортах для сёрфингистов
|
|
Направления
|
Отель*
|
Аренда сёрфа**
|
Занятие с инструктором по сёрфингу***
|
Пиво на пляже****
|
Общая стоимость
|
1
|
Агадир, Марокко
|
23 107
|
1 912
|
956
|
864
|
25 883
|
2
|
Муйне, Вьетнам
|
31 717
|
4 575
|
27 45
|
249
|
36 541
|
3
|
Нячанг, Вьетнам
|
30 359
|
3 472
|
4 783
|
249
|
38 863
|
4
|
Кута, Бали
|
20 391
|
4 575
|
17 385
|
480
|
42 831
|
5
|
Сан Себастьян, Испания
|
41 685
|
4 084
|
5 102
|
408
|
51 279
|
6
|
Лас-Пальмас-Де-Гран-Канария, Испания
|
48 482
|
2 233
|
4 467
|
408
|
55 590
|
7
|
Дурбан, Южная Африка
|
41 230
|
4 581
|
11 486
|
273
|
57 570
*Средняя цена на двоих за недельное проживание в отеле 3-4 звезды (включая налоги и сборы)
** Средняя цена в рублях за аренду сёрфа на 3 дня
*** Средняя цена в рублях за 3 урока в группе с инструктором
**** Средняя цена в рублях за 3 пива на пляже
Вера Першина, региональный директор KAYAK в России и Польше, комментирует: «Мы в KAYAK.ru знаем, насколько для наших пользователей важно правильно организовать отдых в период зимних каникул. Для большинства россиян с приходом зимы начинается то время, когда они могут заняться зимними видами спорта, например, сноубордингом. Но есть и те, кому холод не по душе и кто предпочитает переждать зиму в теплых странах. Для обоих типов путешественников мы составили рейтинги наиболее доступных направлений, в которых можно найти варианты в соответствии с имеющимся бюджетом».