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Сноубординг или сёрфинг: что этой зимой обойдется дешевле?

Туристический поисковик KAYAK.ru сравнил все затраты — от проживания до аренды оборудования — по наиболее популярным среди россиян направлениям для сноубординга и сёрфинга и выяснил, на чем дешевле научиться кататься этой зимой.

Болгария — самый выгодный вариант для сноубордистов

По данным исследования этой зимой два болгарских лыжных направления — Банско и Боровец — оказались самыми недорогими для тех, кто хочет насладиться зимними видами спорта. Неделя проживания в этих городах в отеле 3 или 4 звезды, включая местные услуги, обойдётся туристам в 31 717 и 42 140 рублей соответственно. Затраты на месте – одни из самых низких в рейтинге. В целом же, за неделю в Болгарии можно научиться кататься на сноуборде за 60 658 и 61 865 рублей. Помимо низких цен, болгарские курорты могут похвастаться развитой инфраструктурой и отличными трассами для катания как для новичков, так и для опытных спортсменов. Отсутствие языкового барьера является еще одним преимуществом болгарских лыжных направлений, поскольку представители местного населения зачастую свободно говорят по-русски.

Зимние курорты Швейцарии и Австрии, напротив, оказались самыми дорогими: за неделю, проведенную в Гриндельвальде или Лехе, путешественникам из России придется заплатить 168 132 и 171 879 рублей соответственно.

Недельный отдых на самых доступных лыжных курортах

Направление Отель* Аренда сноуборда** Дневной ски-пасс*** Урок с инструктором по сноубордингу**** Напиток apres-ski***** Общая стоимость 1 Банско, Болгария 31 717 9 882 11 712 6 822 525 60 658 2 Боровец, Болгария 42 140 4 758 10 980 3 462 525 61 865 3 Берхтесгаден, Германия 55 279 8 448 9 216 10 224 612 83 779 4 Канацеи, Италия 87 451 7 680 18 432 10 632 612 124 807 5 Шамони, Франция 104 216 7 680 19 584 12 267 612 144 359 6 Гриндельвальд, Швейцария 118 713 23 040 11 904 13 332 1 143 168 132 7 Лех, Австрия 124 152 16 512 19 968 10 224 1 023 171 879

*Средняя цена на двоих за недельное проживание в отеле 3-4 звезды (включая налоги и сборы)

** Средняя цена в рублях на 6 дней

*** Средняя цена в рублях на 6 дней

**** Средняя цена в рублях за 3 урока с инструктором

****** Средняя цена в рублях за 3 напитка apres-ski

Марокко и Вьетнам — лучше направления для сёрферов

Отличные новости для тех, кто предпочитает солнечные дни и водные виды спорта. По данным исследования научиться кататься на сёрфе этой зимой дешевле, чем освоить сноуборд. Марокканский Агадир, а также вьетнамские Муйне и Нячанг стали самыми доступными направлениями для покорителей волн: 25 883, 36 541 и 38 863 рубля стоит недельное проживание в этих городах, включая местные услуги. Агадир придется по вкусу всем, особенно новичкам. За высокими волнами сюда следует лететь в период с октября по март. Нячанг с 7-метровым пляжем, огибающим бухту, — еще одно недорогое направление для россиян.

Испанские и южно-африканские курорты оказались дороже дальних азиатских направлений. Цены на отдых на острове Лас-Пальмас-Де-Гран-Канария и в Сан-Себастьяне оказались на отметке в 51 279 и 55 590 рублей за недельное проживание, включая цены за местные услуги. При этом, испанские прибрежные воды считаются одними из самых лучших для сёрфингистов. Интересно, что самое дорогое направление в рейтинге для обучения сёрфингу — Дурбан в Южной Африке (57 570 рублей) — оказалось значительно дешевле самых доступных болгарских горнолыжных курортов.

Недельный отдых на самых доступных курортах для сёрфингистов

Направления Отель* Аренда сёрфа** Занятие с инструктором по сёрфингу*** Пиво на пляже**** Общая стоимость 1 Агадир, Марокко 23 107 1 912 956 864 25 883 2 Муйне, Вьетнам 31 717 4 575 27 45 249 36 541 3 Нячанг, Вьетнам 30 359 3 472 4 783 249 38 863 4 Кута, Бали 20 391 4 575 17 385 480 42 831 5 Сан Себастьян, Испания 41 685 4 084 5 102 408 51 279 6 Лас-Пальмас-Де-Гран-Канария, Испания 48 482 2 233 4 467 408 55 590 7 Дурбан, Южная Африка 41 230 4 581 11 486 273 57 570

*Средняя цена на двоих за недельное проживание в отеле 3-4 звезды (включая налоги и сборы)

** Средняя цена в рублях за аренду сёрфа на 3 дня

*** Средняя цена в рублях за 3 урока в группе с инструктором

**** Средняя цена в рублях за 3 пива на пляже

Вера Першина, региональный директор KAYAK в России и Польше, комментирует: «Мы в KAYAK.ru знаем, насколько для наших пользователей важно правильно организовать отдых в период зимних каникул. Для большинства россиян с приходом зимы начинается то время, когда они могут заняться зимними видами спорта, например, сноубордингом. Но есть и те, кому холод не по душе и кто предпочитает переждать зиму в теплых странах. Для обоих типов путешественников мы составили рейтинги наиболее доступных направлений, в которых можно найти варианты в соответствии с имеющимся бюджетом».