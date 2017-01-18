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В Иркутске появилось оборудование, позволяющее идентифицировать 14 групп наркотических веществ

Оборудование, позволяющее определить 14 групп наркотических средств, в том числе синтетических, начали использовать в Иркутском областном психоневрологическом диспансере. Оно распознает 2344 химических соединения, которые используют зависимые люди. Это отвечает самым современным федеральным требованиям и стандартам. Специалисты диспансера регулярно обновляют базу банных через форум судебных медиков Министерства здравоохранения России, только в этом месяце её обновили три раза, внесли 50 новых соединений.

Помощник Губернатора Иркутской области по исполнению отдельных поручений, секретарь региональной антинаркотической комиссии Марина Горохова отметила, что синтетические наркотики сложно выявлять, так как производители постоянно изменяют формулу таких веществ, на её определение и включение в перечень запрещённых требуется время. Регулярное обновление базы данных в сочетании с закупкой дополнительного оборудования и реагентов для химико-токсикологических исследований на средства областного бюджета, которая была начата в середине 2015 года, привело к значительному росту выявления случаев употребления синтетических наркотиков в регионе. В 2016 году было получено 1743 положительных результатов, 3 из них у детей, не достигших 14 лет, 16 – у подростков в возрасте от 15 до 18 лет. В 2015 году было выявлено 743 положительных проб. Сейчас каждые сутки в лаборатории диспансера исследуют около 300 проб, в месяц – от 3000 до 7000.

В Иркутской области действует четыре специальных лаборатории по выявлению наркотиков. В трех из них, расположенных в Братске, Саянске и Тайшете, специалисты выявляют факты употребления запрещенных препаратов растительного происхождения: опиатов, галлюциногенов, препаратов конопли. В лаборатории Иркутского областного психоневрологического диспансера в дополнение к этому выявляют факты употребления синтетических наркотиков. Из-за относительной дешевизны они получают распространение среди молодёжи. Для лечения наркозависимых в областном психоневрологическом диспансере открыт центр реабилитации на 25 коек, отделение круглосуточного пребывания на 25 коек и дневной стационар на 40 коек. В 2016 году лечение, протяженностью от одного до шести месяцев, там прошли 539 пациентов. Сейчас решается вопрос о размещении амбулаторных кабинетов для несовершеннолетних вне общего потока наркологических больных, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.