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Как Новый год встретишь... Россияне сэкономили на новогодних столах

В последнем месяце 2016 года россияне традиционно не смогли удержаться от активного предпраздничного шоппинга, что привело к росту общих трат сразу на 17,7% по сравнению с ноябрем. Таким образом, номинальный объем повседневных расходов наших соотечественников в конце прошлого года достиг небывалых высот. Тем не менее, по сравнению с тем же месяцем 2015 года, рост расходов в декабре 2016 года не смог обогнать даже скромную инфляцию по версии Росстата, составив всего 4,3% против 5,4% соответственно. Сибиряки и люди с низким доходом потратили больше всех денег, но не на праздничные столы, а на подарки.

Подарки предпочли еде

В последнем месяце 2016 года объем общих повседневных расходов россиян ожидаемо резко увеличился, на 17,7% по сравнению с ноябрем. То есть месячная инфляция, рассчитанная Росстатом в размере 0,4%, была с легкостью преодолена. Однако годовой рост расходов относительно декабря прошлого года составил всего 4,3%, что, увы, не дотягивает до размера даже скромной официальной годовой инфляции в 5,4% (см. График 1).

Об этом говорят исследования холдинга Ромир, полученные на основе скан-панели домохозяйств *Romir Consumer Scan Panel,

Тем не менее, не смотря на номинальный рост объема ежедневных расходов до самого высокого показателя за все годы наблюдений, реальные расходы, то есть «очищенные» от инфляции, в декабре прошедшего года оказались самыми низкими за пять последних лет (см. График 2). Реальные расходы декабря 2016 года почти совпали со значением декабря 2015 года с разницей в 1%, но значительно отстали от показателей последнего месяца 2012-2014 годов.

Доля продуктовых категорий в общей корзине расходов в декабре сохранилась на уровне 51%, как и месяцем ранее, поэтому можно сделать вывод, что рост расходов в декабре был обусловлен больше покупкой подарков, чем продуктов к праздничному столу.

В декабрьских тратах россияне проявили трезвость и рассудительность. Если судить по выросшему на 7,8% в декабре среднему чеку, вряд ли можно говорить о бурной закупочной лихорадке перед праздниками. Чек вырос, расходы увеличились, но частота походов в магазины и число посещаемых торговых точек, выросли незначительно.

Сибиряки – на пике трат

В разрезе регионов лидерами по росту расходов в декабре оказались жители Сибири и Дальнего Востока, потратившие в последний месяц года на 28,6% больше, чем в ноябре. Жители северо-западного региона и юга страны тоже показали рост расходов выше среднего уровня – на 18,4%. А самый скромный рост по сравнению с другими федеральными округами продемонстрировали жители Приволжского округа – всего 12,4%.

При этом по сравнению с показателями годичной давности размер инфляции в вопросе роста общего объема повседневных расходов удалось преодолеть не всем. Так, сибиряки в минувшем декабре потратили на 14,5% больше, чем годом ранее. Жители ЦФО нарастили объемы ежедневных трат на 9,1%, а на северо-западе годовой рост расходов составил 7,3%. А вот россияне, проживающие на юге страны, по сравнению с декабрем 2015 года показали в прошедшем декабре сокращение расходов на -5,6%. В Приволжском ФО падение объема общих расходов в разрезе года вообще составило почти -10%.

* Исследовательская скан-панель домохозяйств Romir Scan Panel основана на данных потребления 35 000 россиян, 13 000 домохозяйств в 180 городе с населением более 100 тысяч человек, репрезентирующих покупательское и потребительское поведение жителей городов России. Участники панели сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в он-лайн режиме поступают в базу данных скан-панели.