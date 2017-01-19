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Средний чек россиян находится на пятилетних минимумах

В минувшем декабре средний чек традиционно показал рост, связанный с предпраздничной закупкой. Относительно ноября он вырос сразу на 7,8% и составил 591 рубль за один поход в магазин. Однако в годовом выражении роста чека не получилось. По сравнению с декабрем 2015 года средний чек потерял -8,1%, снизившись с 643 рублей, сообщает РОМИР.

Напомним, что в декабре 2014 года средний чек был еще выше и составлял 670 рублей. Таким образом, потери чека за два года составили -11,8%. В последнем месяце 2013 года чек равнялся 605 рублям, а в 2012 году – 616. То есть размер среднего чека в декабре прошедшего года опустился до беспрецедентно низких показателей за последние пять лет даже без учета инфляции.

Предновогодние покупки положительно повлияли на величину чека во всех торговых каналах. Наибольший рост чека был зафиксирован в магазинах традиционной торговли, где по итогам декабря он составил 309 рублей, что на 18,8% больше ноябрьского значения. Однако по сравнению с аналогичным периодом 2015 года чек в этом типе магазинов похудел на -22,4%, и это самый высокий показатель снижения по сравнению с другими каналами.

В супермаркетах (+16,8%) и гипермаркетах (+16,4%) средний чек в последнем месяце ушедшего года также ощутимо вырос. Однако его показатели несопоставимы с декабрьскими результатами предыдущих лет. Так, в гипермаркетах декабрьский чек фактически сравнялся со значениями января 2016 года и ноября 2015. Но по сравнению с декабрем 2015 года он потерял -14,3%. В супермаркетах наблюдалось аналогичное падение чека в разрезе года на -12,2%.

В дискаунтерах декабрьский чек прибавили относительно ноября 6%, но потерял -11,5% по сравнению с декабрем 2015 года

То есть во всех каналах средний чек продолжил тренде роста, начавшийся в сентябре. Однако даже предпраздничные покупки не смогли скорректировать картину настолько, чтобы отыграть потери последних месяцев. Восстановление продолжается, но потребует больше времени.

Индекс «Среднего чека», как и другие индексы - потребительской активности (ИПА) и «Кофе с Молоком» (КсМ) - рассчитывается основе данных скан-панели домохозяйств Romir Scan Panel*. Информация о покупках, поступающая в режиме онлайн от 35 000 покупателей в 180 городах с населением от 100 тысяч человек, позволяет видеть не только категории и объем товаров повседневного спроса, которые покупают россияне, но и отслеживать динамику затрат горожан в абсолютном (денежном) и процентном выражении.

Исследовательская скан-панель домохозяйств Romir Scan Panel основана на данных потребления 35 000 россиян, 13 000 домохозяйств в 180 городах с населением более 100 тысяч человек, репрезентирующих покупательское и потребительское поведение жителей городов России. Участники панели сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в он-лайн режиме поступают в базу данных скан-панели.