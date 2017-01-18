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В Иркутской области провели инвентаризацию вновь высаженных лесов

Лесничества Иркутской области провели ежегодную инвентаризацию участков, на которых проводилось лесовосстановление. Всего по итогам 2016 года обследовано 30,5 тыс. га лесных культур, 12,4 тыс. га, где было произведено комбинированное лесовосстановление и 66,5 тыс. га лесов, в которых проведены меры содействия естественному возобновлению. Приживаемость лесных культур в Приангарье составила: однолетних – 81,5%, трехлетних – 83,4%, пятилетних – 83,2%. Приживаемость комбинированного лесовосстановления составила: однолетних – 86%, трехлетних – 86,2%, пятилетних - 85,2%.

Участки леса, на которых успешно приживаются молодые деревья, переводятся из земель, предназначенных для лесовосстановления, в статус земель, занятых лесными насаждениями. По итогам инвентаризации новый лес прижился на площади 130,4 тыс. га.

– Для улучшения качества проведенных лесовосстановительных мероприятий, повышения их эффективности и устранения имеющихся недостатков на 2017 год намечено дополнение лесных культур и комбинированного лесовосстановления на площади 1,8 тыс. га, а также уход за молодым лесом на площади 20,6 тыс. га, – сообщила начальник отдела воспроизводства лесов министерства лесного комплекса Иркутской области Валентина Щепетнева.

В текущем году на начальников территориальных отделов министерства по лесничествам возложена ответственность по контролю за проведением лесовосстановительных работ, повышением качества сохранности лесных культур, планированием и проведением лесовосстановления на погибших и списанных площадях, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.