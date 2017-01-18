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В Ангарске задержан директор юридической компании, подозреваемый в покушении на мошенничество

В Ангарске при передаче денежных средств был задержан генеральный директор компании по оказанию юридических услуг, которого подозревают в мошенничестве.

По версии следствия, в конце 2016 года подозреваемый, используя свое служебное положение при заключении договора об оказании юридических услуг по гражданскому делу, обманным путем пытался похитить у клиента денежные средства в сумме 250 000 рублей. Юрист был задержан сотрудниками правоохранительных органов при передаче денег, сообщает Следственный комитет РФ по Иркутской области.

В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.