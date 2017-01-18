Детей в "Артек" будут отбирать по рейтингу

Обязательным условием приобретения путевки является регистрация ребенка на сайте артек.дети. Также необходимо прикрепить портфолио ребенка и заполнить заявку на одну из смен. Сайт артек.дети в рабочем режиме будет функционировать с февраля 2017 года. Посмотреть алгоритм действий можно по ссылке: https://docs.google.com/viewer?url=http://media.artek.org/media/uploads/informaciya-dlya-roditelyay/prezentaciya-po-zayavke.pptx ). Также заполнить портфолио можно на сайте http://artek.org в разделе «Как получить путевку в «Артек».

АИС «Путевка» - это рейтинговая система подбора и, благодаря этому, сводится к минимуму человеческий фактор при рассмотрении заявок. Система автоматически рассчитывает рейтинг каждого ребёнка по указанным достижениям и направляет список кандидатов региональному оператору и муниципальным комиссиям по работе с путёвками, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

В конкурсном отборе могут поучаствовать школьники 5-11 классов: победители и призеры олимпиад, конкурсов, смотров, фестивалей и выставок, спортивно-массовых мероприятий, международных первенств и чемпионатов. Также путевки предоставляются юным лидерам и активистам молодежных организаций и движений, авторам социально-значимых проектов, отличившимся в социально-полезной деятельности и волонтерстве.

При этом в список кандидатов на получение путевки в лагерь «Артек» не включаются дети, не зарегистрированные в системе «Путевка», а также имеющие медицинские противопоказания.