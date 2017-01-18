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Более 20 тысяч касс в России уже работают по новым правилам

Более 20 млн чеков пробито на новых онлайн кассах, число которых составило уже более 20 тысяч. Об этом заявил заместитель начальника Управления оперативного контроля Тигран Петросян на семинаре «Реформа по ККТ: практические советы» в Торгово-промышленной палате.

Представитель Налоговой службы напомнил, что уже с 1 февраля 2017 года регистрация и перерегистрация кассовых аппаратов будет проводиться только по новым правилам: «Те, кто уже перешли на современные кассы, смогли оценить простоту и удобство их применения, в частности, возможность регистрировать кассы онлайн значительно экономит время».

Он также разъяснил ряд практических вопросов применения новой технологии. В частности, рассказал об особенностях нового регулирования при расчетах в интернете, когда не предусматривается выдача бумажного чека, а также о расчетах с привлечением курьерских служб, которые в случае приема платежей должны выступать в качестве платежных агентов. Кроме того, были рассмотрены практические аспекты применения нового регулирования применительно к различным случаям оплаты товаров, работ, услуг, в том числе с предварительной частичной оплатой.

Также представитель Налоговой службы подчеркнул, что порядок применения ККТ становится проще: «Если раньше пользователи ККТ были обязаны вести кассовые отчеты по формам первичной учетной документации (формы «КМ»), то по новым правилам ведение указанных документов остается на усмотрение пользователей».