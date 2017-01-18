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4 самые распространённые схемы мошенничества при совершении финансовых операций в Иркутской области

В Иркутской области в полицию с начала года обратилось 36 жителей Иркутской области с сообщениями о совершении в отношении них интернет-афер. Все заявители перевели деньги мошенникам, которые использовали распространенные «приманки», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Самой популярной схемой обмана является хищение денежных средств при покупке или продаже товаров в интернете. Зачастую граждане переводят деньги в качестве предоплаты и не получают товар. Таким образом накануне лишился денежных средств 48-летний житель Усть-Кута, который в качестве задатка за покупку автомобиля «ЗИЛ» перевёл 108 тысяч рублей.

Второй путь обмана – преступник под предлогом совершения покупки запрашивает конфиденциальные данные банковской карты. В Иркутске 20-летняя девушка именно таким образом лишилась 10 тысяч рублей.

СМС-рассылка – вторая по популярности схема обмана аферистов. Злоумышленники рассылают сообщения типа: «С вашей карты списано 9898 рублей», «Ваша карта заблокирована» и т.д. В СМС всегда преступники оставляют свой номер телефона и представляются банковскими работниками. В дальнейшем они узнают информацию, представляющую банковскую тайну и похищают сбережения. По такой схеме с начала года аферисты обманули 12 жителей региона.

Телефонное мошенничество располагается на третьем месте по популярности. Внук попал в ДТП, родственник находится в полиции, денежная выплата пенсионерам – наиболее распространенные легенды. Как правило таким образом становятся жертвами обмана пенсионеры.

Полиция рекомендует гражданам соблюдать необходимые меры личной и имущественной безопасности. Храните в секрете данные карты, не переводите предоплаты, игнорируйте подозрительные СМС и звонки.