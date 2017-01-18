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Жительница Иркутской области стала жертвой интернет-мошенников, продавая корову через сайт

Сегодня в дежурную часть отдела МВД России по Нижнеудинскому району поступило сообщение от 36-летней женщины. Заявительница на сайте «Авито.ру» неделю назад разместила объявление о продаже коровы.

Накануне ей позвонил покупатель и сказал, что готов купить животное. Определив банковский перевод как способ оплаты, незнакомец попросил назвать данные карты. Женщина выполнила условие и у неё списали 97 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.