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PSBonus Промсвязьбанка вошла в пятерку лучших банковских программ лояльности

Программа лояльности PSBonus Промсвязьбанка вошла в ТОП-5 лучших банковских программ лояльности 2016 по результатам исследования компании Frank RG и удостоилась награды Frank RG Banking Loyalty Award 2016.

Всего в исследовании, которое проводится уже третий год и опирается, помимо данных, полученных из открытых источников, на информацию от участников рынка (benchmark), приняло участие 25 банков.

Программа лояльности Промсвязьбанка PSBonus была представлена клиентам летом 2013 года. Она позволяет накапливать баллы за покупки по картам, а также за использование услуг Банка. Накопленные баллы можно использовать достаточно широко: получать скидки на платежи в интернет-банке, жертвовать средства в благотворительные фонды, погашать комиссии банка, дарить близким или обменивать на деньги.

Программа предусматривает три уровня участия: «Золото», «Платинум», «Приоритет», каждый из которых зависит от суммы покупок по картам и количества транзакций.

Подключить PSBonus можно в любом отделении банка, мобильном и интернет-банке, а также по телефону в контакт-центре.

О Промсвязьбанке

ПАО «Промсвязьбанк», Москва (год основания – 1995) – один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) 151 млрд рублей по состоянию на 01.10.2016 согласно данным по МСФО. Компании «Промсвязь Капитал Б.В.» принадлежит 50,0343% обыкновенных акций банка, 11,7457% – Европейскому Банку Реконструкции и Развития, 10% - НПФ «Будущее», 9,9999% - НПФ «САФМАР» и НПФ «Доверие», входящим в одну группу лиц, 10% – Пичугову В.А. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВВ-» Standard & Poor’s (прогноз негативный), «Ba3» Moody’s Investors Service (прогноз негативный), а также индивидуальный рейтинг кредитоспособности «АА+» Национального Рейтингового Агентства (прогноз позитивный). В рейтинге «РБК 500: Рейтинг российского бизнеса» по итогам 2015 года Промсвязьбанк занимает 85 место. Интернет-банк Промсвязьбанка признан лучшим в России по результатам исследования Internet Banking Rank 2016 аналитического агентства Markswebb Rank & Report и по версии журнала Global Business Outlook. Сеть банка насчитывает около 280 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае. Обыкновенные акции банка включены в котировальный список высшего уровня листинга Московской биржи (тикер - PSBR). www.psbank.ru