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В Иркутске открылся корпоративный акселератор GenerationS для проектов в сфере энергетики

13 перспективных стартапов пройдут интенсивную программу развития и получат возможность начать работу с корпоративными заказчиками.

В Иркутске начал работу корпоративный акселератор трека Power&Energy крупнейшего в России и Восточной Европе стартап-акселератора GenerationS от РВК. Его участниками стали 13 лучших проектов в сфере «умной» энергетики, отобранные по итогам многоступенчатой экспертизы из более 300 заявок со всей России.

В Иркутске стартапам предстоит пройти интенсивную программу обучения при поддержке индустриальных партнеров трека – ОАО «Иркутская электросетевая компания» (ИЭСК) и АО «ЕвроСибЭнерго». Как отметил Директор по развитию и технологическим присоединениям ИЭСК Евгений Вечканов, перспективные планы развития компании сосредоточены по трем ключевым направлениям: повышение эффективности передачи электроэнергии, совершенствование систем учета электроэнергии и повышение качества предоставления услуг. По всем этим направлениям с середины октября с участием экспертов и менторов индустриальных партнеров идет активная работа по отбору и акселерации проектов, и мы видим по крайней мере, несколько проектов, которые потенциально могут быть внедрены на предприятиях индустриального парнера. Правда, для этого им придется дать правильный ответ на вопрос, озвученный начальником отдела управления бизнес-процессами и стандартизации ИЭСК Романом Русановым: «В чем заключается Ваше ценностное предложение для нас, как для электросетевой компании?».

Открытие акселератора состоялось в Технопарке Иркутского национального исследовательского технического университета. В течение следующей недели участники акселератора получат возможность доработать свой проект с индивидуальными менторами, обсудить технологии на семинарах и мастер-классах с участием экспертов в области энергетики, познакомиться и лично представить свои разработки руководителям крупнейших энергетических компаний страны, профильным инвесторам, а также побороться за субсидии от Фонда содействия инновациям.

Образовательная программа в Иркутске станет заключительной частью акселератора. До этого проекты уже прошли образовательный интенсив в Москве, а также серию онлайн вебинаров с участием ведущих экспертов энергетической отрасли.

Главным событием акселератора в Иркутске станет Demo Day, который состоится 24 января 2017 года. На Demo Day команды-финалисты представят свои проекты экспертному жюри. По итогам презентаций три лучших проекта распределят между собой призовой фонд в размере 1 млн руб.

Супер-финал GenerationS состоится в апреле 2017 года. Победители отраслевых треков будут претендовать на призовой фонд GenerationS-2016 в размере 15 млн руб., а общая стоимость призов от партнеров превысит 100 млн руб.

Проекты-участники корпоративного акселератора Power&Energy:

1. Интеллектуальная децентрализованная противоаварийная автоматика энергосистем, город Иркутск;

2. Устройство определения остаточного ресурса работы трансформатора, город Иркутск;

3. Интеллектуальное управление качеством электроэнергии в системах электроснабжения железных дорог, город Иркутск;

4. Новое поколение суперконденсаторов, город Санкт-Петербург;

5. Акустоэлектронный трансформатор тока для электрических сетей среднего напряжения, город Санкт-Петербург;

6. Роботизированный комплекс для диагностики высоковольтных воздушных линий электропередач «Канатоход», город Екатеринбург;

7. Эксплуатационный контроль изоляторов ВЛ с применением RFID-технологии, город Екатеринбург;

8. Ангара, город Москва;

9. Трансформатор с керамической изоляцией, город Москва;

10. Устройство для контроля остаточного срока службы бумажной изоляции трансформаторов, город Казань;

11. Информационно-аналитическое обеспечение для прогнозирования энергопотребления в филиалах РСК на основе ансамбля искусственных нейронных сетей, город Кострома;

12. Контроль изоляции в системах оперативного постоянного тока, город Махачкала;

13. Автоматизированная точка коммерческого учета электроэнергии c инновационной датчиковой системой 6 (10) кВ, город Иваново.

Оганизатором федерального акселератора технологических стартапов GenerationS является АО «РВК». Оператором трека Power&Energy выступает ООО «Лермонтов – инновации». Партнёром и организатором мероприятия - администрация города Иркутска.