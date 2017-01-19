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Госдума хочет давать официальную оценку работе ЦБ РФ

Председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что депутаты Госдумы хотят отражать в своих постановлениях оценку работы ЦБ РФ. Предложения депутатов будут учитываться в постановлениях палаты по итогам рассмотрения ежегодного отчета ЦБ РФ и проекта денежно-кредитной политики. По мнению депутата, эти изменения помогут повысить эффективность работы Банка России и осуществление денежно-кредитной политики, а также политики, связанной с устойчивостью банковской системы и системы национальных платежных карт.

Действия Центробанка регулярно подвергаются критике со стороны представителей законодательной власти и различных оппозиционных партий. Последние мечтают сделать из ЦБ обычное министерство, переподчинив его председателю правительства. В этом случае сразу возникает риск печатного станка. Как минимум покрывать дефицит бюджета за счет прямых кредитов ЦБ, как максимум к деньгам ЦБ получат доступ финансово-промышленные группы с наиболее сильным лобби. Аналогичная ситуация наблюдалась в начале 90-х годов. Ее прямым следствием была постоянная и неограниченная денежная накачка, которая привела к гиперинфляции, которая могла достигать несколько десятков процентов в месяц.

Если же посмотреть на текущие результаты, то ЦБ однозначно справляется со своими обязанностями. Инфляция в текущем году должна составить около 4%, при этом победа над инфляцией достигнута на фоне возвращения российской экономики к росту. В заключение стоит сказать, что критике постоянно подвергается и менеджмент основной дочки ЦБ – «Сбербанка России». И это несмотря на то, что чистая прибыль ведущего банка страны выросла за прошлый год более чем в два раза. Эмоции далеко не всегда дружат с цифрами. А финансы – это всегда и везде, прежде всего, цифры.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари