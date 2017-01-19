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Абоненты «Ростелекома» побили прошлогодние рекорды по потреблению интернет-трафика в новогодние каникулы

Иркутские интернет-пользователи в новогодние праздники установили новый рекорд по потреблению трафика. В этот раз пользователи скачали контента на 9% больше, чем в прошлом году. Рекорд обеспечили главным образом развлекательные ресурсы – онлайн-игры, фильмы и соцсети.

Во время новогодних каникул суточный объем скачанных данных на одного пользователя составил в среднем 27,7 Гбайт. Лидером традиционно стал Иркутск: жители столицы Восточной Сибири загрузили боле 1,5 Тбайт данных, что сопоставимо со скачиванием более 500 тысяч фильмов в HD. В сети «Ростелекома» трафик в праздники вырос приблизительно на 20% по сравнению с обычными днями и на 9% по сравнению с прошлым годом. К 9 января этот показатель вернулся к обычному значению и составил около 22 Гбайт в сутки. Рекорд поставили девять абонентов, которые за 10 дней каникул скачали более 1 Тбайт каждый. А рекордсменом стал абонент, скачавший за 9 дней почти 3 Тбайт (2930 Гб).

«В Новогодние каникулы в Иркутской области стояла прекрасная погода, которая давала возможность для активного отдыха, – отметил директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман. – Мы отмечаем, что у пользователей интернета хватает времени и на отдых на природе, и на Интернет».

В нынешнем году современная сеть компании по оптическим технологиям ETTH (оптика до здания) и GPON (оптика в квартиру) появилась и в пгт. Михайловка Черемховского района. Выполнено расширение оптической сети по крупным городам Иркутской области. В настоящее время к оптическим сетям компании в Иркутской области подключены более ста тысяч клиентов.

Иркутский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое действует на территории Иркутской области. Филиал находится в административном и функциональном подчинении Макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» («Ростелеком – Сибирь»), созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком».

ПАО «Ростелеком» (www.rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,2 млн, а платного ТВ «Ростелекома» – более 9,1 млн пользователей, из которых свыше 4,0 млн смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.