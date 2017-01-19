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ВТБ в Иркутске по поручениям компаний провел в 2016 году конверсии объемом 8,5 млрд рублей

ВТБ в Иркутске в 2016 году провел 1528 безналичных конверсионных операций общим объемом 8,462 млрд рублей. Объем сделок по покупке/продаже иностранной валюты по поручениям юридических лиц вырос в рублевом эквиваленте на 15% по сравнению с результатами за 2015 год.

Основная доля конверсионных сделок по итогам 2016 года пришлась на доллар США (59% от общего количества), на втором месте - евро (28%), на третьем – китайский юань (13%). 1% конверсий проведен с редкими для региона Восточной Сибири валютами, среди которых канадский доллар, фунт стерлингов, казахский тенге и шведская крона.

Александра Макарова, руководитель дирекции ВТБ по Иркутской области прокомментировала: «Услугами по проведению конверсий в ВТБ пользуются клиенты самых разных отраслей экономики, активно ведущие внешнеэкономическую деятельность и заинтересованные в эффективных расчетах с партнерами за рубежом. Наибольшее количество таких сделок в 2016 году пришлось на предприятия, импортирующие в регион химическое сырье, медицинское оборудование и лекарственные препараты. В тройке лидеров также туристические компании и экспортеры леса».