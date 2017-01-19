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Маршрут № 541 «Слюдянка – Иркутск» признан незаконным

Судебные приставы Слюдянского районного отдела судебных приставов УФССП России по Иркутской области по решению суда обязали ООО «Автодрайв» прекратить перевозку пассажиров по междугороднему маршруту № 541 «Слюдянка – Иркутск».

Пресс-служба УФССП России по Иркутской области сообщает, что деятельность автоперевозчика по маршруту № 541 Слюдянским районным судом признана незаконной. Исполнительный лист с требованием о запрете деятельности ООО «Автодрайв» до устранения всех нарушений, препятствующих ее осуществлению, поступил в Слюдянский районный отдел судебных приставов.

По заключению прокуратуры, перевозчик не зарегистрирован в едином государственном реестре межрегиональных маршрутов регулярных перевозок, а сам маршрут № 541 официально не утвержден министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Приангарья.

В настоящее время судебные приставы совместно с сотрудниками ГИБДД ежедневно дежурят на контрольно-пропускном пункте «Рубеж», чтобы не допустить перевозки пассажиров ООО «Автодрайв» из Слюдянки в Иркутск.